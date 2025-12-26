Mercato Napoli è tutto vero | gli azzurri ci provano per il top player

Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana dello scorso lunedì, domenica il Napoli di Antonio Conte è pronto a tornare in campo per rituffarsi sul campionato. Sfida a Cremona per gli azzurri, che vogliono i tre punti per provare a riprendersi la vetta. Concentrazione massima, dunque, per i campioni d’Italia, in un periodo dell’anno dove però non si può che pensare anche al calciomercato. Il mese di gennaio, infatti, è alle porte con i partenopei alla disperata ricerca di un centrocampista dopo i tanti infortuni. Gli azzurri vogliono sognare in grande ed è per questo che sul taccuino c’è anche il nome di un vero e proprio top player: Leon Goretzka. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

