Mercato Inter avanza l’idea Dibu Martinez per la porta | incontro con gli agenti Ecco tutti i dettagli

Sul mercato dell’Inter si fa strada l’ipotesi di un possibile trasferimento di Emiliano Martínez come nuovo portiere. I dirigenti nerazzurri hanno avuto un incontro con gli agenti dell’argentino per discutere delle modalità e delle condizioni dell’eventuale operazione. Queste trattative rappresentano un passo importante nel processo di rafforzamento della rosa, con attenzione particolare al reparto tra i pali.

Ve la do io una bomba, che se aspettiamo gli esperti di mercato, ci addormentiamo. L’INTER AVRÀ AIN PORTA L’ANNO PROSSIMO IL DIBU MARTINEZ. Le parti sono vicinissime. Fonte TOTALE. POI È SEMPRE L’INTER, le cose saltano anche se sono fatte. x.com