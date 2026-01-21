Mercato Inter avanza l’idea Dibu Martinez per la porta | incontro con gli agenti Ecco tutti i dettagli

Da internews24.com 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul mercato dell’Inter si fa strada l’ipotesi di un possibile trasferimento di Emiliano Martínez come nuovo portiere. I dirigenti nerazzurri hanno avuto un incontro con gli agenti dell’argentino per discutere delle modalità e delle condizioni dell’eventuale operazione. Queste trattative rappresentano un passo importante nel processo di rafforzamento della rosa, con attenzione particolare al reparto tra i pali.

Inter News 24 Mercato Inter, avanza l’idea che porta al Dibu Martinez per la porta: i dirigenti nerazzurri hanno incontrato gli agenti dell’argentino. Il futuro della porta dell’Inter potrebbe parlare argentino. Con il contratto di Sommer in fase calante, la dirigenza nerazzurra ha deciso di accelerare i contatti per quello che viene considerato il profilo ideale per raccogliere l’eredità dello svizzero: Emiliano “Dibu” Martinez. Nella giornata di ieri, i vertici di viale Liberazione hanno incontrato il fratello e l’agente del portiere, Campione del Mondo nel 2022, per tastare il terreno e ribadire il forte interesse del club. 🔗 Leggi su Internews24.com

mercato inter avanza l8217idea dibu martinez per la porta incontro con gli agenti ecco tutti i dettagli

© Internews24.com - Mercato Inter, avanza l’idea Dibu Martinez per la porta: incontro con gli agenti. Ecco tutti i dettagli

Leggi anche: Calciomercato Inter, prende quota l’ipotesi Dibu Martinez: summit con gli agenti, le ultime

Leggi anche: Calciomercato Inter, per la porta arriva un assist al bacio dal Dibu Martinez. Ecco perché

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Calciomercato, news e trattative del 12 gennaio; Sky – Inter, presentata prima offerta all’Hajduk Spalato per Mlacic: le ultimissime; Tutto il mercato in Diretta; Inter, cosa risulta sul nome di Holm. E sul terzino c’è l’interesse di un club di Premier.

mercato inter avanza lIl mercato Inter cambia di colpo: rottura del crociato e 7-8 mesi di stopSvolta improvvisa in casa Inter: il tremendo infortunio al crociato del ginocchio cambia di nuovo i piani sul mercato ... calciomercato.it

mercato inter avanza lInter, sfuma Cancelo e avanza Dodô: la Fiorentina apre alla trattativaIl mercato dell’ Inter entra in una fase calda e, dopo il mancato ritorno di João Cancelo, i dirigenti nerazzurri hanno individuato un nuovo profilo per rinforzare la corsia destra. Il nome che sta ... it.blastingnews.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.