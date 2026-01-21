Sul fronte del calciomercato dell’Inter, si intensificano le possibilità di un trasferimento di Emiliano Martínez. Recenti incontri con gli agenti del portiere argentino indicano un interesse concreto e potenziali sviluppi nelle prossime settimane. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali e le trattative in corso, che potrebbero influenzare significativamente la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione.

Calciomercato Cagliari, adesso è ufficiale: Ibrahim Sulemana è rossoblù! La nota del club Maldini Juventus, l’Atalanta non arretra di un millimetro: condizioni rigide e bianconeri in fase di valutazione. Il punto Frick racconta la sua storia: «Scommettevo tanto, ero fuori controllo e pieno di debiti. Non riuscivo a smettere.» En-Nesyri, ma dove si trasferirà l’attaccante? Tre club sulle sue tracce: ecco quando prenderà la decisione definitiva. Ultimissime Cheddira Lecce: è fatta per il trasferimento dell’attaccante dal Sassuolo. Tutti i dettagli dell’operazione Napoli, che attacco a Conte! L’agente Giuffredi: «Non ha coraggio coi giovani, li tiene in ostaggio!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter, prende quota l’ipotesi Dibu Martinez: summit con gli agenti, le ultime

Leggi anche: Calciomercato Inter: il Dibu Martinez può liberare Guglielmo Vicario

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: abbandonata la pista Frendrup? Conferme sul Dibu Martinez

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Calciomercato: Fiorentina scatenata, arrivano Harrison e Fabbian - Bailey andata e ritorno; L'hai visto il colpo da biliardo di Sucic in Inter-Arsenal? VIDEO; Quote vincente Triplete 2026, le scommesse sulle favorite; LIVE Mercato: Baldanzi al Genoa, Cheddira al Lecce. Cagliari-Parma verso lo scambio Luvumbo-Cutrone.

Calciomercato Inter, cresce la pista Dibu Martinez: incontro con gli agenti e novità in arrivo. Tutti i dettagliCalciomercato Inter, cresce la pista Dibu Martinez: incontro con gli agenti e novità in arrivo. Tutti i dettagli Il futuro della porta dell’Inter potrebbe tingersi di albiceleste. Con il contratto di ... calcionews24.com

Genoa, quel giocatore potrebbe lasciare la squadra rossoblu. Il punto sul gruppo di De RossiPrestito in bilico per il talento dell’Inter: i rossoblù pronti a salutare Carboni mentre prende quota l’ipotesi Racing Club Il Calciomercato Genoa entra in una fase delicata e uno dei temi più caldi ... calcionews24.com

Calciomercato Inter, Dibu Martinez può essere il dopo Sommer. E se Perisic esce dalla Champions… - facebook.com facebook

Calciomercato #Inter, Dibu #Martinez può essere il dopo #Sommer. E se #Perisic esce dalla Champions… x.com