Conti granata e mercato che avanza | approvato il bilancio ecco i numeri della Salernitana

L'assemblea dei soci della Salernitana si è svolta il 27 ottobre, approvando il bilancio al 30 giugno 2025. Un momento importante per il club, che evidenzia i numeri e la situazione finanziaria della società, in un contesto di continui sviluppi e strategie di mercato. Ecco i dettagli e le cifre che delineano il percorso della squadra granata.

L’assemblea dei soci, che si è svolta lo scorso 27 ottobre, ha approvato il bilancio della Salernitana al 30 giugno 2025. Ecco che cosa è emerso: il club granata ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2025 - si fa dunque riferimento all'ultimo campionato di serie B - con un valore delle attività pari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Milan, dal bilancio ai numeri del mercato estivo: ecco quanto è stato investito Leggi anche: Lazio, Fares saluta: in prestito negli Emirati. Ecco quanto conta sui conti per il mercato La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. MEITE OFICIAL MANDZUKIC ACEPTO BENNACER VUELVE TOMORI EL CANDIDATO CONTI NOTICIAS AC MILAN #MatchScore #Pontedera Ritmi altissimi nel match della #Primavera. Granata subito avanti con le reti di Alongi e Iacopini. Nella ripresa però il Trapani riesce a pareggiare i conti sfruttando alcune disattenzioni. Prestazione convincente per la #J - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.