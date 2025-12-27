La Salernitana avrà il primo rinforzo all'apertura del calciomercato. Si tratta del centrocampista Giuseppe Carriero, classe '97, mediano prelevato dal Trapani. Carriero arriva alla corte del cavalluccio marino a titolo definitivo. Firmerà un contratto di diciotto mesi.Il curriculumCarriero ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Mercato granata: la Salernitana ingaggia il centrocampista Carriero

