Mercato granata | la Salernitana ingaggia il centrocampista Carriero

La Salernitana avrà il primo rinforzo all'apertura del calciomercato. Si tratta del centrocampista Giuseppe Carriero, classe '97, mediano prelevato dal Trapani. Carriero arriva alla corte del cavalluccio marino a titolo definitivo. Firmerà un contratto di diciotto mesi.Il curriculumCarriero ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

