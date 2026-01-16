Bari-Juve Stabia Vivarini | Ci serve una vittoria Mercato? Il direttore non dorme la notte

Vincenzo Vivarini, tecnico di Bari, ha commentato in conferenza stampa la recente sconfitta contro la Carrarese, sottolineando l’importanza di ottenere una vittoria nella prossima partita contro Juve Stabia. Ha inoltre menzionato il mercato, evidenziando come il direttore sportivo lavori intensamente per rafforzare la squadra. Le parole di Vivarini riflettono l’impegno e la determinazione del club nel migliorare le prestazioni in vista delle prossime sfide.

Vincenzo Vivarini è tornato a parlare in conferenza stampa dopo la sconfitta dello scorso turno con la Carrarese. Il tecnico del Bari ha introdotto la partita della 20ª giornata di Serie B in programma domani, sabato 17 gennaio alle 19:30, al San Nicola contro la Juve Stabia.Prima dei temi di. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Pali e gol annullati, la Juve Stabia non sfonda il muro del Bari. Primo punto per Vivarini Leggi anche: Juve Stabia-Bari 0-0: al Menti finisce a reti bianche, primo punto per Vivarini La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bari-Juve Stabia, la presentazione del match e le probabili formazioni; Meno soluzioni per Vivarini contro la Juve Stabia; Verso Carrarese-Bari, Vivarini: Partita fondamentale. Mercato? Sono preoccupato; Bari a «bocce» ferme. Restano ancora in sella Vivarini e l’area tecnica. Bari-Juve Stabia, Vivarini: "Ci serve una vittoria. Mercato? Il direttore non dorme la notte" - Il tecnico alla vigilia della gara interna con le vespe: “Siamo vivi e competitivi, ma ci serve un risultato per sbloccarci”. baritoday.it

La missione Bari: riconquistare il S. Nicola dopo un periodo di vuoto assoluto di vittorie tra le mura amiche - Domani sera contro la Juve Stabia il Bari tornerà a calcare il terreno amico del San Nicola, dopo un’assenza interna di ben ventidue giorni che segue un periodo di vuoto assoluto di vittorie tra le mu ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Pronostico Bari-Juve Stabia: ecco la quota che stuzzica - Juve Stabia è una partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv, formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Telesveva. . +++FIDELIS, IL PRESIDENTE VALLARELLA SUONA LA CARICA IN VISTA DI PAGANI, LA SFIDA ALLA CAPOLISTA È IN DIRETTA DOMENICA SU TELESVEVA – SERIE B: VIVARINI PRESENTA BARI-JUVE STABIA, IN PROGRAMMA DOMANI A - facebook.com facebook

De Pieri e Stabile, destino comune: dalla Juve Stabia al #Bari. Accordo con l'Inter trovato x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.