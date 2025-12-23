Juve Ottolini nuovo direttore sportivo | c’è l’accordo Il mercato tra terzino e mediano
Torino, 23 dicembre 2025 – Il mercato di gennaio è alle porte e la Juventus sta per affrontarlo con un nuovo direttore sportivo. L’ultima figura dell’organigramma è vicina e salvo clamorosi colpi di scena sarà Marco Ottolini. Lasciato il Genoa, il dirigente sta per tornare alla Juve tre anni dopo, lui che ha ricoperto un ruolo importante nell’area tecnica bianconera dal 2018 al 2022. Si tratta dunque di un ritorno. Damien Comolli sta per chiudere la nuova struttura che dovrà rilanciare la Juventus nella lotta ai trofei e il nuovo dirigente, a gennaio, avrà subito di fronte l’esigenza di reperire per Spalletti un mediano basso e un terzino destro per rafforzare una rosa che ora ha ritrovato identità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
