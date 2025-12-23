Torino, 23 dicembre 2025 – Il mercato di gennaio è alle porte e la Juventus sta per affrontarlo con un nuovo direttore sportivo. L’ultima figura dell’organigramma è vicina e salvo clamorosi colpi di scena sarà Marco Ottolini. Lasciato il Genoa, il dirigente sta per tornare alla Juve tre anni dopo, lui che ha ricoperto un ruolo importante nell’area tecnica bianconera dal 2018 al 2022. Si tratta dunque di un ritorno. Damien Comolli sta per chiudere la nuova struttura che dovrà rilanciare la Juventus nella lotta ai trofei e il nuovo dirigente, a gennaio, avrà subito di fronte l’esigenza di reperire per Spalletti un mediano basso e un terzino destro per rafforzare una rosa che ora ha ritrovato identità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Ottolini nuovo direttore sportivo: c’è l’accordo. Il mercato tra terzino e mediano

Leggi anche: Ottolini Juve, l’ex Genoa in pole position per il ruolo di nuovo direttore sportivo bianconero. E per gennaio c’è già un’idea sul mercato

Leggi anche: Ottolini Juve, sorpasso decisivo: sarà lui il nuovo Direttore Sportivo bianconero

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Juventus, Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo: c'è l'accordo verbale; Comolli ha scelto Ottolini: c'è l'accordo per il ritorno del direttore sportivo; Juventus: accordo raggiunto con Ottolini, sarà il nuovo ds; Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo della Juve: accordo verbale.

Juve, Ottolini nuovo direttore sportivo: c’è l’accordo. Il mercato tra terzino e mediano - L’ex uomo mercato del Genoa torna in squadra: completerà l'organigramma con Chiellini e Modesto. sport.quotidiano.net