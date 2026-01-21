‘Mentre Vivevo’ tra poesia e sguardi al femminile

Mentre Vivevo, alla sua undicesima edizione, è una rassegna di teatro e arti contemporanee curata dall’associazione quotidianacom. Dal 2015, si svolge nella Sala Teatro di Poggio Torriana, offrendo uno spazio di riflessione tra memoria, poesia e sguardi femminili. Domenica si apre la seconda parte della stagione, proseguendo nel percorso di approfondimento artistico e culturale che caratterizza l’evento.

Tra memoria e immagine poetica. L'undicesima edizione di Mentre Vivevo, la rassegna di teatro e arti del contemporaneo che associazione quotidianacom cura dal 2015 nella Sala Teatro dia Poggio Torriana, domenica apre la seconda parte della stagione. Si riparte, in occasione della Giornata della Memoria, con la visione a ingresso libero del film (Oscar 2024 come miglior film straniero) La zona d'interesse, di Jonathan Glazer. Un capolavoro incentrato sul tema dell' Olocausto. Dall'orrore della Shoah alla delicatezza di Un po' meno fantasma, lo spettacolo proposto da Kronoteatro domenica 8 febbraio che vede in scena Tommaso Bianco nei panni di Marcello.

