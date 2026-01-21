Mense scolastiche un tesoretto da 500 mila euro per il rinnovo delle attrezzature

Rimini investe circa 500 mila euro per migliorare le mense scolastiche dedicate a nidi e scuole d’infanzia, garantendo un servizio rinnovato fino al luglio 2030. Questa iniziativa mira a migliorare le attrezzature e la qualità dell’offerta alimentare per i più giovani, rafforzando l’impegno della città nel settore della ristorazione scolastica e promuovendo un ambiente più sicuro e sostenibile per i bambini.

Rimini rinnova il proprio impegno sulla ristorazione scolastica per i più piccoli - nidi e scuole d'infanzia - con un nuovo servizio attivo fino al luglio 2030. Un appalto dal valore complessivo di circa 10 milioni di euro, di cui 500 mila destinati esclusivamente al rinnovo delle attrezzature.

