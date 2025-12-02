Fabio Mauri Contro l’oppressione mostra alla Triennale
Fabio Mauri, nel descrivere la sua opera Rebibbia, un mobile di metallo proveniente dal carcere, appoggiato a terra lungo un fianco e sul quale viene proiettato il film Ballata di un soldato di Grigory Chukhray, diede una definizione della propria poetica di artista: "Ho scelto il film di Chukhray perché è una specie di epopea sulla guerra e sulla pace. In esso è contenuta ogni tematica, l’amore, il rischio, la durezza della guerra, la morte. Lo spettatore viene catturato dalla proiezione, sebbene essa sia oscurata in alcuni punti dagli sportellini della cassettiera lasciati aperti. Essi rappresentano le biografie dei detenuti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
