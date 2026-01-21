Meloni | interessati a board Gaza ma problema con Costituzione

Il governo italiano ha espresso interesse a partecipare al

Roma, 21 gen. (askanews) – L’Italia è “interessata” a partecipare al “Board of peace” per Gaza lanciato da Donald Trump ma per l’eventuale firma serve tempo, dato che alcuni articoli dello statuto dell’organismo potrebbero essere incompatibili con l’articolo 11 della Costituzione. Lo ha detto a “Porta a porta” la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dunque non sarà domani mattina a Davos alla cerimonia organizzata dal presidente Usa per il ‘lancio’ del Board. “La posizione dell’Italia è una posizione di apertura” ma “c’è un problema costituzionale” che “non ci consente di firmare domani.🔗 Leggi su Ildenaro.it

