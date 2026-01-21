Board per Gaza Meloni | Problema costituzionale lo statuto è incompatibile con l’articolo 11

Giorgia Meloni ha commentato la questione del Board per Gaza, definendola un problema costituzionale e affermando che lo statuto è incompatibile con l’articolo 11 della Costituzione. Durante la trasmissione Porta a Porta, in occasione dei 30 anni, la premier ha precisato che il progetto non si trasformerà in una “ONU privata”. La discussione riguarda le implicazioni legali e istituzionali di un’iniziativa volta a gestire la situazione nel territorio.

Sul Board per Gaza «la posizione dell’Italia è di apertura: noi siamo aperti, disponibili e interessati. Per almeno due ragioni. La prima è che l’Italia può giocare un ruolo unico nella realizzazione del piano di pace per il Medio Oriente e nella costruzione della prospettiva dei due Stati e poi in generale non considererei una scelta intelligente da parte dell’Italia e dell’Europa quella di autoescludersi in un organismo che comunque è interessante. C’è per noi un problema costituzionale di compatibilità perché dalla lettura dello statuto è emerso che ci sono alcuni elementi di incompatibilità con la nostra Costituzione, questo non ci consente di firmare sicuramente domani, però ci serve più tempo, c’è un lavoro che va fatto, ma la mia posizione rimane di apertura». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Meloni: «Problema costituzionale, serve più tempo per il Board per Gaza»Il governo italiano ha dichiarato di essere aperto e disponibile a valutare la questione del Board per Gaza, riconoscendo però un problema di carattere costituzionale che richiede più tempo per essere affrontato adeguatamente.

Meloni deve tenere l'Italia fuori dal Board of Peace di Trump per via dell'articolo 11 della CostituzioneL'Italia potrebbe evitare di partecipare al Consiglio di Pace per Gaza, promosso dagli Stati Uniti, per rispetto dell'articolo 11 della Costituzione.

