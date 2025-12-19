Mercosur e Pac le proteste in Europa e la politica italiana Il Pd | Da tempo proponiamo correttivi FdI | Fondamentale lo stop da Meloni
Mercosur, Pac e proteste fuori dai palazzi di Bruxelles: il clima attorno al Consiglio europeo è bollente. Ieri, sotto Palazzo Europa, un corteo di trattori ha sfilato mentre i leader dei Ventisette erano riuniti. I manifestanti hanno lanciato patate e barbabietole, la polizia è intervenuta con idranti e lacrimogeni. Sul tavolo c’era l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Mercosur, destinato a creare la più grande area commerciale al mondo. Ma la firma è saltata: la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron hanno imposto lo stop, rinviando al summit con i Paesi sudamericani per rivedere l’intesa e rafforzare le clausole di salvaguardia. 🔗 Leggi su Open.online
