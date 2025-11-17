Finti volontari di clownterapia chiedono soldi porta a porta | l'allarme del Comune

Fanpage.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cesinali, in Irpinia, l'amministrazione comunale mette in guarda la cittadinanza su finte raccolte fondi per attività di clownterapia all'ospedale di Avellino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

finti volontari clownterapia chiedonoSoldi per la clownterapia, sono finti volontari: allarme del Comune - Si spacciano per volontari di clownterapia per chiedere soldi, allarme nell’hinterland di Avellino. Come scrive msn.com

Finti sordomuti chiedono soldi ai passanti a Bressanone - Simulavano di essere sordomuti e chiedevano ai passanti denaro utilizzando delle cartelline con diciture ingannevoli. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Finti Volontari Clownterapia Chiedono