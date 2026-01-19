Nei ultimi giorni, Sydney ha registrato tre attacchi di squali in appena 26 ore, con due persone gravi, tra cui un 12enne e un 25enne. La presenza di grandi leuca è stata coinvolta in due casi. L’aumento degli eventi potrebbe essere collegato a cambiamenti nelle abitudini di questi predatori, influenzate dalla crescente affluenza di bagnanti e dal innalzamento delle temperature marine.

Roma, 19 gennaio 2026 - In A ustralia cresce l'emergenza attacchi di squali, nelle ultime 26 ore se ne sono contati tre, secondo gli esperti qualcosa sta cambiando nelle abitudini di questi predatori come conseguenza di spiagge sempre più affollate e di rotte mutate per l'aumento delle temperature. Le vittime sono tutte giovani e tutte nella zona di Sydney. Infatti In questo periodo le scuole di Sydney sono chiuse per le vacanze estive, le spiagge affollate di bambini in età scolare. L'ultimo attacco è stato ai danni di un ragazzino di 12 anni alle 16:20, ora locale, di domenica. Il secondo contro un ragazzino di 11 anni, che è riuscito a sfuggire incolume, ma è sotto choc, poco prima di pranzo lunedì, e intorno alle 18:20 ora locale, sempre di lunedì, uno squalo ha lasciato in condizioni critiche un 20enne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Emergenza attacchi di squali a Sydney: tre in 26 ore. Gravi un 12enne e un 25enne. In due casi si è trattato di un grande leuca

Leggi anche: Auto si schianta contro un muro nel cuore della notte, feriti i tre giovani amici a bordo: un 16enne è in fin di vita, gravi un 20enne e un 25enne

Leggi anche: Schianto tra due auto a Mamiano di Traversetolo, tre feriti: due gravi al Maggiore

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Surfista ferito gravemente da uno squalo a Sydney, è il terzo attacco in 2 giorni - Le acque sempre più affollate e l'aumento delle temperature oceaniche sarebbero tra le cause dell'aumento degli attacchi (A ... ansa.it