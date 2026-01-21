Antonio Medugno torna a commentare il caso Signorini, confermando le accuse già rese ai pm. In un’intervista a Lo Stato delle Cose, Medugno ribadisce le sue dichiarazioni, spiegando le sue motivazioni e dettagli sulle presunte aggressioni. La vicenda, al centro dell’attenzione mediatica, si sviluppa attraverso le parole dell’interessato, offrendo una testimonianza diretta e senza filtri.

Ascolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Caso Signorini, nuove accuse in tv: Antonio Medugno ribadisce tutto a Lo Stato delle Cose e conferma le dichiarazioni rese ai pm Antonio Medugno torna a parlare pubblicamente e lo fa senza arretrare di un passo. Ospite del programma Lo Stato delle Cose condotto da Massimo Giletti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ribadito le accuse già formalizzate in Procura contro Alfonso Signorini, parlando apertamente di presunti abusi, pressioni psicologiche e di un lungo silenzio che, a suo dire, sarebbe stato dettato dalla paura. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Medugno rincara la dose contro Signorini: «Mi faceva schifo, ecco dove mi ha messo le mani»

Medugno rincara la dose contro Signorini: «Mi faceva schifo, ecco dove mi ha messo le mani…»Antonio Medugno torna a parlare pubblicamente, confermando le accuse contro Alfonso Signorini.

Leggi anche: Medugno torna a parlare di Signorini: "Mi mise la mano sul pacco. Mi faceva schifo". I dettagli sulla (presunta) notte insieme

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Medugno rincara la dose contro Signorini: «Mi faceva schifo, ecco dove mi ha messo le mani…»Antonio Medugno non indietreggia nemmeno di un passo e, anzi, rincara la dose contro Alfonso Signorini: accuse gravissime di violenza. donnapop.it

Antonio Medugno in lacrime racconta a Falsissimo la presunta violenza subita a casa di Signorini, Corona: Preparavi la cena per la tua preda, orco! Adesso lui deposita la ...Fabrizio Corona rincara la dose su Alfonso Signorini, tira in ballo presunte responsabilità di Mediaset e annuncia il deposito della querela contro il direttore di Chi da parte del modello Antonio ... ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Corona rincara la dose su Alfonso Signorini, tira in ballo presunte responsabilità di Mediaset e annuncia il deposito della querela contro il direttore di Chi da parte del modello Antonio Medugno. Nella 20esima puntata di Falsissimo, in onda su Youtub - facebook.com facebook