Medugno torna a parlare di Signorini | Mi mise la mano sul pacco Mi faceva schifo I dettagli sulla presunta notte insieme

Tra gli ospiti di Massimo Giletti - a Lo Stato delle Cose, ieri 19 gennaio - anche Antonio Medugno (reduce dalla testimonianza rilasciata alla procura). L'ex gieffino, che ha denunciato Alfonso Signorini per estorsione e violenza sessuale, ha risposto alle dichiarazioni che Clarissa Salassié ha.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Clarissa Selassiè: “Signorini mi disse di aver passato una notte con Medugno e che tra loro ci fu dell’intimità”

Caso Signorini, Clarissa Selassiè: “Alfonso mi disse di aver passato una notte con Medugno e che tra loro ci fu intimità”Durante il caso Signorini, Clarissa Selassiè ha rivelato di aver ricevuto informazioni circa un presunto episodio di intimità tra Alfonso Signorini e Medugno.

Perché Giletti è l'unico che parla del caso Signorini? L’ex manager Piscopo smentisce Medugno: Prima o poi dovrò parlare e saranno guai... - A Lo Stato delle Cose su Rai Tre, Massimo Giletti torna sul caso Signorini: ecco cosa ha detto Antonio Medugno sul sistema Signorini. Ma siamo sicuri che dica al verità? Risponde l'ex manager Antoni ... mowmag.com

Lo sfogo di Antonio Medugno : Ecco cosa è successo alle mie chat con Signorini - Il modello napoletano è stato intervistato da un giornalista Rai per il programma Lo Stato delle Cose: le sue parole. notizie.it

Ho passato con lei solo una notte, una notte e basta perché successivamente io non avevo interesse a proseguire questa conoscenza”. Antonio Medugno torna sull’argomento che lo vede contrapposto a Clarissa Selassié e chiarisce la sua versione dei fatti d - facebook.com facebook