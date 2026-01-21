Medugno rincara la dose contro Signorini | Mi faceva schifo ecco dove mi ha messo le mani…

Antonio Medugno torna a parlare pubblicamente, confermando le accuse contro Alfonso Signorini. Durante la trasmissione Lo Stato delle Cose, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ribadito le sue affermazioni, descrivendo dettagli che alimentano il dibattito pubblico. Le dichiarazioni di Medugno si inseriscono nel contesto di un procedimento giudiziario in corso, suscitando attenzione e riflessione sulla vicenda.

Antonio Medugno torna a parlare pubblicamente e lo fa senza alcuna intenzione di arretrare. Ospite di Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ribadito con fermezza le accuse già formalizzate in procura nei confronti di Alfonso Signorini. Un racconto duro, complesso, che intreccia presunti abusi di potere, sofferenza personale e un lungo silenzio che, a suo dire, non sarebbe stato casuale ma figlio di paura e fragilità. Antonio Medugno non fa alcun passo indietro: le accuse pesantissime contro Alfonso Signorini. Nel corso dell’intervista, Medugno ha risposto anche alle recenti dichiarazioni di Clarissa Salassié, tornando a sostenere che tra loro ci sia stato un rapporto sessuale prima dell’ingresso nella casa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

