Mediaset rilancia Striscia la Notizia | cinque puntate in prova

Mediaset ha annunciato la ripresa temporanea di “Striscia la Notizia” con cinque puntate in prova. Il programma, in onda da oltre trent’anni, rappresenta una delle trasmissioni più riconoscibili e apprezzate della televisione italiana. La messa in onda limitata mira a valutare il gradimento del pubblico e eventuali sviluppi futuri.
Striscia la Notizia è stato per oltre trent’anni uno dei programmi più iconici e seguiti della televisione italiana. Fino a giugno 2025 andava in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato nella fascia dell’access prime time, subito dopo il telegiornale e prima della prima serata. Come ogni anno, la trasmissione si era interrotta per la pausa estiva, ma il ritorno previsto per ottobre è stato rimandato più volte. Solo recentemente è stato annunciato ufficialmente il ritorno della trasmissione: giovedì 22 gennaio prenderà il via una versione speciale in prima serata, con cinque puntate trasmesse una volta a settimana per altrettante settimane. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
