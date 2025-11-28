Mediaset | Striscia la Notizia in prima serata a gennaio con 5 puntate

Striscia la Notizia tornerà in onda a gennaio in una nuova posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Lo comunica una nota del gruppo Mediaset, sottolineando come l’evoluzione del prime time sia stata voluta in totale sintonia dall’azienda e da Antonio Ricci. “La squadra di autori e la produzione – spiega il Biscione – sono già al lavoro su un’edizione che, al 37esimo anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Mediaset: Striscia la Notizia in prima serata a gennaio con 5 puntate

