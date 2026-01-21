Mediaset denuncia Fabrizio Corona la replica dell’ex paparazzo | Ormai è guerra per fermarmi dovete spararmi

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, ma l’ex paparazzo ha risposto con fermezza, dichiarando che ormai la situazione è una vera e propria guerra. La vicenda, che coinvolge figure pubbliche e questioni legali, continua a suscitare attenzione, anche se Corona sembra affrontare la situazione con determinazione. Questa dinamica evidenzia le tensioni in corso tra l’ex paparazzo e il gruppo televisivo, senza che la questione abbia ancora trovato una soluzione definitiva.

La denuncia di Mediaset nei confronti di Fabrizio Corona non scuote più di tanto l’ex paparazzo, anzi. Corona, infatti, ha reagito con una stories pubblicata sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Ormai è guerra, ve l’ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare”. Mediaset ha presentato una denuncia alla procura di Milano per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e dei conduttori dei palinsesti tv. L’azienda, inoltre, ha anche chiesto alla Dda di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all’ex agente fotografico l’uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare per divulgare contenuti come quelli diffusi nelle ultime settimane da Corona. 🔗 Leggi su Tpi.it

Argomenti discussi: Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi; Mediaset furiosa con Rai per lo spazio dato a Corona: l'ipotesi di una puntata riparatrice del programma di Giletti; Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di Falsissimo; Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L'ex paparazzo: Lui è l'uomo più importante di Mediaset - Il video.

