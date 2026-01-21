‘Vietate i social a Fabrizio Corona’ la replica a Mediaset e Signorini | ‘È guerra per fermarmi mi dovete sparare’

Fabrizio Corona ha ribadito la sua posizione riguardo ai social, respingendo le accuse di Mediaset e Signorini. In un messaggio diretto, l’ex paparazzo ha dichiarato che il conflitto tra lui e la rete è ormai totale, sottolineando che non ci sono più trattative in corso. La vicenda si configura come un confronto aperto, caratterizzato da un linguaggio deciso e senza mezzi termini.

“Ormai è guerra”: lo scontro totale tra Corona e Mediaset. «Ormai è guerra, trattative non ne facciamo». Con queste parole, affidate a un messaggio durissimo sui social, Fabrizio Corona ha ufficialmente alzato il livello dello scontro con Mediaset e con Alfonso Signorini, finito al centro delle rivelazioni del format web Falsissimo. Un’escalation che ora approda nelle aule giudiziarie e che potrebbe segnare un punto di svolta nella lunga battaglia tra l’ex re dei paparazzi e il mondo televisivo. Corona accusa apertamente l’azienda e il conduttore di volerlo silenziare: «Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui per coprire voi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Fabrizio Corona sulla denuncia di Mediaset per diffamazione e minacce: “Per fermarmi mi dovete sparare”Fabrizio Corona ha commentato la notizia della denuncia di Mediaset, che lo accusa di diffamazione e minacce.

Caso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede di vietargli l’uso dei socialMediaset ha presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, chiedendo il divieto di utilizzo dei social network da parte dell’ex paparazzo.

FABRIZIO CORONA CONTRO ALFONSO SIGNORINI: C’HA PROVATO CON I FUTURI GIEFFINI PER FARLI ENTRARE!

