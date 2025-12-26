Nuovo scandalo a Mediaset | l’annuncio di Fabrizio Corona dopo il caso Signorini

La prima puntata dell’inchiesta su Alfonso Signorini ha segnato un nuovo capitolo nel racconto mediatico costruito da Fabrizio Corona. Nel corso dell’episodio, l’ex paparazzo ha rivolto accuse pesanti a Marysthell Polanco, descrivendola come una persona che, pur di lavorare a Mediaset, avrebbe fatto “la gentile con tutti”. Un’allusione che ha lasciato intendere dinamiche mai provate, caricando le sue parole di un sottotesto forte e controverso. Queste frasi hanno subito acceso il dibattito e trasformato quella che doveva essere una semplice inchiesta televisiva in un vero e proprio caso mediatico, con ripercussioni destinate ad allargarsi oltre il singolo programma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

