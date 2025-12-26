Nuovo scandalo a Mediaset | l’annuncio di Fabrizio Corona dopo il caso Signorini
La prima puntata dell’inchiesta su Alfonso Signorini ha segnato un nuovo capitolo nel racconto mediatico costruito da Fabrizio Corona. Nel corso dell’episodio, l’ex paparazzo ha rivolto accuse pesanti a Marysthell Polanco, descrivendola come una persona che, pur di lavorare a Mediaset, avrebbe fatto “la gentile con tutti”. Un’allusione che ha lasciato intendere dinamiche mai provate, caricando le sue parole di un sottotesto forte e controverso. Queste frasi hanno subito acceso il dibattito e trasformato quella che doveva essere una semplice inchiesta televisiva in un vero e proprio caso mediatico, con ripercussioni destinate ad allargarsi oltre il singolo programma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: “Nuovo scandalo a Mediaset”. Fabrizio Corona non si ferma, l’annuncio dopo il caso Signorini
Leggi anche: Fabrizio Corona annuncia il “nuovo scandalo a Mediaset” dopo il caso Signorini
TERREMOTO a Mediaset, Piersilvio Berlusconi ha preso una decisione choc: ? #fabriziocorona
Uno nuovo scandalo è alle porte. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.