Nuovo scandalo a Mediaset Fabrizio Corona non si ferma l’annuncio dopo il caso Signorini

La prima puntata dell’inchiesta su Alfonso Signorini ha aperto una nuova frattura nel racconto mediatico costruito da Fabrizio Corona, che nel corso dell’episodio ha attaccato duramente Marysthell Polanco. L’ex paparazzo ha sostenuto che la donna sarebbe stata una che, pur di lavorare a Mediaset, avrebbe fatto la gentile con tutti, lasciando intendere dinamiche mai provate e caricando l’affermazione di un sottotesto pesante. Un passaggio che ha immediatamente acceso le reazioni e che ha trasformato la puntata in qualcosa di più di una semplice inchiesta televisiva. La risposta di Marysthell Polanco non si è fatta attendere ed è arrivata in modo diretto, senza mediazioni, proprio davanti a Corona. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

