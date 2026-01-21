Mediaset denuncia Corona e chiede bando dai social – lui sfida | Per fermarmi mi dovete sparare

Mediaset ha presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce ai danni dei suoi vertici e conduttori. La società chiede anche un bando dai social media. Corona ha risposto con una sfida, dichiarando che per fermarlo “dovrebbero spararlo”. La vicenda evidenzia un clima di tensione crescente tra l’ex agente fotografico e l’azienda televisiva.

La guerra tra Fabrizio Corona e Mediaset è entrata in una fase senza precedenti. L’azienda di Cologno Monzese ha infatti presentato una denuncia formale in Procura a Milano contro l’ex agente fotografico per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici della società e dei conduttori delle principali trasmissioni televisive. Ma non si è fermata qui: Mediaset ha anche chiesto alla Direzione Distrettuale Antimafia di attivarsi per ottenere una misura di prevenzione che vieti a Corona l’uso dei social network e di altre piattaforme telematiche. L’obiettivo della richiesta è quello di impedire all’ex re dei paparazzi di utilizzare il cellulare per divulgare contenuti come quelli che sta diffondendo nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

'Vietate i social a Fabrizio Corona', la replica a Mediaset e Signorini: 'È guerra, per fermarmi mi dovete sparare'

Fabrizio Corona sulla denuncia di Mediaset per diffamazione e minacce: "Per fermarmi mi dovete sparare"

Argomenti discussi: Ricatti sessuali al Gf, l’istanza della difesa di Signorini: Corona non parli più di lui; Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di Falsissimo; Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L'ex paparazzo: Lui è l'uomo più importante di Mediaset - Il video; Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi.

