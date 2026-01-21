Il maxi-raduno delle Polizie locali si svolge a San Sebastiano, Melzo, offrendo un'occasione di incontro tra le forze di polizia e la comunità. Un evento che celebra il lavoro quotidiano degli agenti, caratterizzato da momenti di festa e riconoscenza. Un ringraziamento sincero per il servizio svolto, testimonianza di un impegno costante per la sicurezza e il benessere di tutti.

San Sebastiano, a Melzo il tradizionale raduno delle Polizie locali tra festa, gratitudine e resoconti: "Grazie per ciò che fate". Al ritrovo melzese, "padroni di casa" il sindaco Antonio Fusé e il comandante Ugo Folchini, hanno partecipato l’altra mattina decine e decine di agenti del Comando locale e dei Comuni del circondario, oltre ai sindaci di Vignate, Diego Boscaro, di Truccazzano Franco De Gregorio e di Liscate Lorenzo Fucci. Prima una Messa, seguita dalla benedizione di un nuovo mezzo a cura di don Renato Saccone. Poi un momento istituzionale: "Il vostro è un lavoro sempre più complesso - così Fusè -, richiede professionalità, senso del dovere e umanità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi-raduno delle Polizie locali: "Ogni giorno al servizio della comunità"

A Cascina la festa provinciale delle polizie localiMartedì 20 gennaio, in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, Cascina ospiterà la tradizionale festa provinciale delle Polizie Locali.

Il prefetto Aprea incontra i comandanti delle Polizie locali del BrindisinoOggi il prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha incontrato il Comitato delle Polizie Locali della provincia, rappresentando un momento di confronto e collaborazione tra le istituzioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Maxi-raduno delle Polizie locali: Ogni giorno al servizio della comunità.

Maxi-raduno delle Polizie locali: Ogni giorno al servizio della comunitàSan Sebastiano, a Melzo il tradizionale raduno delle Polizie locali tra festa, gratitudine e resoconti: Grazie per ciò ... msn.com

Basket B Nazionale, ci sono anche i faentini Fragonara e Vettori tra i convocati per un raduno con l'Italia U22 - facebook.com facebook