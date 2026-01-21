Confisca definitiva da oltre 13 milioni | beni sequestrati anche a Messina

La Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento ha eseguito una confisca definitiva di beni per oltre 13 milioni di euro, disposta dalla Corte d’Appello di Palermo. I beni sequestrati includono anche proprietà a Messina e sono attribuiti a un imprenditore. Questa operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata, rafforzando le misure di prevenzione patrimoniale e tutela del patrimonio legittimo.

La Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento ha dato esecuzione al provvedimento con cui la Corte d’Appello di Palermo ha disposto in via definitiva la confisca di prevenzione di un patrimonio del valore complessivo superiore ai 13 milioni di euro, riconducibile a un imprenditore – oggi.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Sequestrati beni per 2,5 milioni all’ex rettore di Messina Leggi anche: Imprenditore abruzzese accusato di truffa aggravata: 13 milioni di beni sequestrati, operazione anche nel Pescarese La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Confisca definitiva da oltre 13 milioni: beni sequestrati anche a Messina; La Corte di Giustizia Tributaria: stop a Imu, Ici e Tasi sui beni sequestrati; Contiguo a Cosa Nostra concedeva prestiti usurai: confisca beni da 13 milioni ai familiari del defunto imprenditore; Beni sequestrati, stop a Imu, Ici e Tasi. Cartelle annullate per oltre un milione. Mafia, provvedimento della Dia di Agrigento: confisca da 13 milioniAGRIGENTO – La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un provvedimento disposto dalla Corte d’Appello di Palermo. Confisca definitiva di prevenzione del patrimonio, del valore ... livesicilia.it Dia Agrigento: confisca da 13 milioni di euro ad un imprenditore vicino a cosa nostraAgrigento – La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento disposto dalla Corte d’Appello di Palermo per la definitiva confisca di prevenzione dell’importante patrimonio, valore com ... trapanioggi.it EVASIONE FISCALE A CEPPALONI: CONFISCA DA 261MILA EURO, NEI GUAI IL RE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Montesarchio hanno dato esecuzione, su delega di questa Procura della Repubblica, ad un facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.