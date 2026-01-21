Maxi coda in autostrada | più di 10 km mezzi incolonnati per poter entrare in porto

Nelle ore successive all'avviso di vento di burrasca forte, si sono formate lunghe code in autostrada nel nodo genovese, con oltre 10 km di mezzi incolonnati per raggiungere il porto. La situazione ha causato rallentamenti e disagi, evidenziando l'impatto delle condizioni meteorologiche sui trasporti e la viabilità locale.

Il giorno successivo all’avviso meteo per vento di burrasca forte è segnato da maxi code sulle autostrade del nodo genovese.Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio, poco prima delle 16, si registrano infatti circa 9 km di coda sull'A10 tra Arenzano e Pra', e 10 km sull'A26, sempre in.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Schianto tra più mezzi, autostrada bloccata: chilometri di coda Maxi incidente, autostrada paralizzata: migliaia in coda. “File di oltre 10 chilometri”Un incidente di notevoli proporzioni ha causato una lunga fila di oltre 10 chilometri sull’autostrada, paralizzando il traffico e creando disagi tra gli automobilisti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Maxi tamponamento tra cinque auto: conducente intrappolato nelle lamiere; Carambola nella neve: maxi incidente con oltre 100 veicoli blocca un’autostrada del Michigan; Maxi lavori di Publiacqua. Code e caos in via Cassia; Maxi tamponamento nella galleria: un ferito e traffico in tilt. Maxi coda in autostrada: più di 10 km e mezzi incolonnati per poter entrare in portoMolti i mezzi pesanti incolonnati sia in A10 sia in A26 per poter uscire a Pra' e indirizzarsi verso il porto. Anche la viabilità ordinaria è congestionata ... genovatoday.it Incidente in autostrada blocca il traffico verso Milano: coda di tre chilometriTraffico bloccato sull'Autostrada A8, in direzione Milano, per un incidente avvenuto nel tratto Castellanza - Legnano, attorno alle 6.30 di martedì. Sul luogo dello scontro si sono formate code di ... milanotoday.it Autostrada A1. Coda in direzione Caserta Sud e traffico in uscita https://tinyurl.com/3w5v8any - facebook.com facebook

