Maxi incidente autostrada paralizzata | migliaia in coda File di oltre 10 chilometri

Un incidente di notevoli proporzioni ha causato una lunga fila di oltre 10 chilometri sull’autostrada, paralizzando il traffico e creando disagi tra gli automobilisti. La situazione si inserisce in un contesto di criticità crescente lungo questa tratta, già interessata da recenti eventi problematici. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Un nuovo incidente riaccende l'allarme lungo uno dei tratti autostradali più problematici degli ultimi giorni, proprio mentre le ferite della tragedia di lunedì sera sono ancora aperte. Ancora una volta, in poche ore, il traffico si è trasformato in una lunga colonna, con automobilisti bloccati e costretti a lunghe attese. La circolazione è andata immediatamente in crisi, con un imbuto che ha paralizzato il flusso dei veicoli e reso inevitabili le uscite obbligate. L'impatto è avvenuto in mattinata, poco dopo le 11 di martedì 30 dicembre, e ha coinvolto più mezzi in un punto già noto per le sue criticità.

