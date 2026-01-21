Mattarella agli atleti paralimpici | Siete motivo d’orgoglio

Il presidente Mattarella ha incontrato al Quirinale gli atleti paralimpici che hanno conquistato medaglie nelle recenti competizioni. Nell’occasione, ha espresso apprezzamento per il loro impegno e i risultati raggiunti, sottolineando l’importanza dello sport come valore di inclusione e determinazione. Un momento di riconoscimento ufficiale per il contributo degli atleti alla crescita dello sport italiano e alla promozione dei valori di solidarietà.

Il presidente Mattarella ha incontrato al Quirinale gli atleti vincitori di medaglie nelle competizioni paralimpiche. "Conosco i vostri sacrifici e la fatica della preparazione", ha detto il capo dello Stato, dando appuntamento all'inaugurazione delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina il prossimo 6 marzo.

