Arriva la vecchietta Dalla sfilata a Pontedera al record di Sant’Eramo

In Valdera, la tradizione della Befana si rinnova con diverse iniziative, dalla sfilata a Pontedera al record di Sant’Eramo. La vecchietta è un momento di festa per i bambini, simbolo di generosità e di passaggio verso la normalità, segnando la conclusione delle festività e l’inizio di un nuovo periodo scolastico. Un’occasione per vivere un appuntamento radicato nella tradizione locale, all’insegna della convivialità e dello spirito comunitario.

La Befana è di casa in Valdera. Tante le iniziative realizzate per accogliere la vecchia signora attesa con ansia da tutti i bambini per la sua generosità, ma guardata allo stesso tempo con diffidenza, giacché segna la fine delle festività e il ritorno alla routine quotidiana, ovvero il ritorno a scuola. Tante le iniziative dicevamo, da Fornacette a Pontedera e Treggiaia, passando per Ponsacco e Val di Cava, fino ad arrivare a Sant’Ermo di Casciana Terme, piccola frazione che ambisce a conservare il record della "calza più lunga" stabilito lo scorso anno quando, il gruppo delle Befane, nel quale figurano tre nonne ultranovantenni, riuscì a confezionare una calza lunga 63 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arriva la vecchietta. Dalla sfilata a Pontedera al record di Sant’Eramo Leggi anche: La beffa che fa male al morale e alla classifica. Lo schiaffo al Pontedera arriva al fotofinish Leggi anche: Il Vecchietta. Nuova visione al Santa Maria La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Arriva la vecchietta. Dalla sfilata a Pontedera al record di Sant’Eramo. Arriva la vecchietta. Dalla sfilata a Pontedera al record di Sant’Eramo - Tante le iniziative realizzate per accogliere la vecchia signora attesa con ansia da tutti i bambini per la sua generosità, ma guardata allo stesso tempo con diffidenza ... msn.com

La #BEFANA vien di notte, con le scarpe tutte rotte... Ma sull'Altopiano, in realtà, l'arzilla vecchietta arriva un po' a tutte le ore e... non solo il giorno dell' #Epifania! DAL 4 AL 6 GENNAIO asiago.it/eventibefana #Asiagoit #altopianodiasiago x.com

Arriva la Befana! La magia della tradizione in poesia! Celebra la notte dell'Epifania con versi carichi di emozione. Le nostre poesie sulla Befana sono perfette per raccontare ai bambini la storia di questa simpatica vecchietta e per riflettere sulla magia che - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.