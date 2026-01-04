Arriva la vecchietta Dalla sfilata a Pontedera al record di Sant’Eramo

In Valdera, la tradizione della Befana si rinnova con diverse iniziative, dalla sfilata a Pontedera al record di Sant’Eramo. La vecchietta è un momento di festa per i bambini, simbolo di generosità e di passaggio verso la normalità, segnando la conclusione delle festività e l’inizio di un nuovo periodo scolastico. Un’occasione per vivere un appuntamento radicato nella tradizione locale, all’insegna della convivialità e dello spirito comunitario.

La Befana è di casa in Valdera. Tante le iniziative realizzate per accogliere la vecchia signora attesa con ansia da tutti i bambini per la sua generosità, ma guardata allo stesso tempo con diffidenza, giacché segna la fine delle festività e il ritorno alla routine quotidiana, ovvero il ritorno a scuola. Tante le iniziative dicevamo, da Fornacette a Pontedera e Treggiaia, passando per Ponsacco e Val di Cava, fino ad arrivare a Sant’Ermo di Casciana Terme, piccola frazione che ambisce a conservare il record della "calza più lunga" stabilito lo scorso anno quando, il gruppo delle Befane, nel quale figurano tre nonne ultranovantenni, riuscì a confezionare una calza lunga 63 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

