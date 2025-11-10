A collo alto come Matilde Gioli | 10 maglie dolcevita effetto second skin per copiare il suo look

A collo alto come Matilde Gioli: la maglia dolcevita è il capo caldo e trendy da indossare per tutto l’autunno e, ovviamente, l’inverno. Un pezzo che non può mancare nell’armadio, da scegliere nella versione second skin e da abbinare in base alle esigenze per creare look favolosi. Visualizza questo post su Instagram L’attrice ha una passione per il dolcevita, che adora sfoggiare da solo oppure abbinato ad altri pezzi. D’altronde si tratta di un capo tanto bello quanto intelligente che si può indossare con jeans o leggings, usandolo sia dentro che fuori casa. Sta benissimo con la gonna, ma è perfetto anche con i pantaloni in velluto per un look caldissimo e alla moda. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - A collo alto come Matilde Gioli: 10 maglie dolcevita effetto “second skin” per copiare il suo look

