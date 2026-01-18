Prospero Fratelli d’Italia | A Vasto cardiologia d’eccellenza presidio che rafforza la rete regionale per la cura del cuore

A Vasto, l’ospedale di Cardiologia ha eseguito per la prima volta una tecnica avanzata di stimolazione cardiaca per l’impianto di pacemaker. Questo risultato rafforza la qualità assistenziale regionale e conferma il ruolo strategico della struttura all’interno della rete sanitaria abruzzese, contribuendo alla cura e alla tutela della salute dei cittadini.

Un nuovo e significativo risultato per la sanità abruzzese arriva dall'ospedale di Vasto, dove l'équipe di Cardiologia ha eseguito per la prima volta una tecnica avanzata di stimolazione cardiaca per l'impianto di pacemaker, confermando il ruolo del nosocomio vastese all'interno della rete regionale di eccellenza per la cura delle patologie cardiovascolari. Si tratta di un intervento altamente specialistico, che consente una stimolazione più fisiologica del cuore e rappresenta un ulteriore passo in avanti nella qualità delle cure offerte ai pazienti affetti da disturbi del ritmo cardiaco. «Questo risultato dimostra come l'ospedale di Vasto sia pienamente inserito in una rete regionale di eccellenza per la cardiologia – afferma il consigliere regionale dell'Abruzzo di Fratelli d'Italia Francesco Prospero –.

