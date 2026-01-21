Marullo di Condojanni è il nuovo Ceo di Angelini Pharma e accelera sulla Brain Health

Sergio Marullo di Condojanni è stato nominato nuovo Ceo di Angelini Pharma, parte del Gruppo Angelini Industries. Con questa nomina, l’azienda italiana specializzata nel settore farmaceutico si prepara a rafforzare il proprio impegno nel campo della Brain Health. La scelta rappresenta un passo strategico nell’ambito della crescita e dell’innovazione dell’impresa, che continua a confermarsi tra le principali realtà farmaceutiche italiane.

Il 2026 si apre con un notizia importante per una delle Fab13, le imprese della farmaceutica a capitale italiano campionesse di fatturato: Sergio Marullo di Condojanni è il nuovo Ceo di di Angelini Pharma, parte di Angelini Industries (Gruppo multinazionale italiano attivo nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo). L’azienda apre l’anno ‘col botto’ e non nasconde di guardarsi intorno, con l’obiettivo di “rafforzare la pipeline di farmaci innovativi e di candidati promettenti”. Chi è il nuovo Ceo di Angelini Pharma. Marullo di Condojanni è già Ceo di Angelini Industries dal 2020 e continuerà a svolgere questo ruolo, assumendo contestualmente la guida della divisione farmaceutica, per promuovere l’attuazione di una strategia coerente e integrata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

