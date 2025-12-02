Bei e Angelini Ventures lanciano fondo da €150 milioni per biotech e digital health primo investimento sulla francese Adcytherix

L'intesa prevede e75 milioni ciascuno nei prossimi sei anni per sostenere 7-10 startup europee con tecnologie pronte al mercato; L'accordo rientra nel programma TechEU e rafforza l'attività di Angelini Ventures, già attiva con 22 investimenti La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Ange.

