Marty Supreme, il nuovo film di Josh Safdie con Timothée Chalamet, ha superato i 100 milioni di dollari al box office internazionale. L’uscita in Italia è prevista per il 22 gennaio, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire questa pellicola che ha riscosso successo in tutto il mondo. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di cinema contemporaneo.

Il film di Josh Safdie con Timothée Chalamet supera i 100 milioni al box office e debutta in Italia il 22 gennaio. Virale la campagna con Maccio Supreme. Marty Supreme continua la sua corsa trionfale: il film di Josh Safdie ha superato i 100 milioni di dollari al box office globale e arriva nelle sale italiane giovedì 22 gennaio, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Un successo internazionale accompagnato da prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Golden Globe come Miglior attore assegnato a Timothée Chalamet. Sulla scia della campagna di lancio statunitense, ideata dallo stesso Chalamet e caratterizzata da un tono ironico e fuori dagli schemi, anche in Italia è esplosa la creatività: Maccio Capatonda, nei panni di Maccio Supreme, ha pubblicato un reel diventato virale in poche ore, proponendo idee promozionali volutamente improbabili e surreali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Marty Supreme” supera i 100 milioni e arriva in Italia il 22 gennaio

Leggi anche: Chalamet supera DiCaprio “Marty Supreme“ vola in Nord America

Leggi anche: Timothée chalamet e josh safdie: marty supreme supera la ricerca della perfezione

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Marty Supreme supera i 100 milioni di dollari al botteghino globale e scrive un nuovo capitolo per A24; ‘Marty Supreme’ supera ‘Everything Everywhere’ e diventa il maggior incasso A24 in Nord America; Marty Supreme supera un nuovo record; Marty Supreme supera i 100 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Marty Supreme supera i 100 milioni di dollari al botteghino globale e scrive un nuovo capitolo per A24ROMA – Il film Marty Supreme, diretto da Josh Safdie e interpretato da Timothée Chalamet, ha raggiunto un traguardo commerciale inatteso dai più fino a qualche settimana fa: la pellicola ha infatti da ... msn.com

Marty Supreme è il film A24 con più incassi in Nord AmericaIl film in uscita il 22 gennaio in Italia supera i costi di produzione, anche grazie al marketing bizzarro, ma geniale, di Timothée Chalamet ... sentieriselvaggi.it

Ready to Dream Big Marty Supreme arriva anche in lingua originale nelle sale UCI Cinemas. Azione, stile e un protagonista impossibile da dimenticare: tutto esattamente come è stato pensato. Vivi l’esperienza autentica. Acquista ora il tuo posto ucicine x.com

Ready to Dream Big Il fenomeno Marty Supreme arriva anche in lingua originale nelle sale UCI Cinemas. Azione, stile e un protagonista impossibile da dimenticare: tutto esattamente come è stato pensato. Vivi l’esperienza autentica. Acquista ora il tuo p - facebook.com facebook