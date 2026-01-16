Chalamet supera DiCaprio Marty Supreme vola in Nord America
Dopo il primo Golden Globe domenica scorsa a Timothée Chalamet, Marty Supreme spodesta Una battaglia dopo l’altra al box office nordamericano e tutto questo non solo grazie all’interpretazione sul grande schermo del protagonista nel ruolo di un ambizioso e carismatico giocatore di ping-pong negli anni ‘50, ma anche al genio nel marketing dimostrato dal trentenne attore nelle settimane che hanno preceduto e accompagnato il lancio della pellicola. Considerato il frontrunner in vista della notte delle stelle del 15 marzo, il film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio nei panni di un rivoluzionario invecchiato ha incassato finora in Nord America 71,6 milioni di dollari e un totale di oltre 200 milioni in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Leonardo DiCaprio prende in giro Timothée Chalamet: ecco l’ultimo messaggio ironico alla star di Marty Supreme
Leggi anche: Timothée chalamet e josh safdie: marty supreme supera la ricerca della perfezione
Chalamet supera DiCaprio “Marty Supreme“ vola in Nord America; Golden Globe 2026, Paul Thomas Anderson porta a casa i premi più importanti, Timothée Chalamet miglior attore per Marty Supreme; Golden Globes 2026, Timothée Chalamet supera DiCaprio e Clooney come miglior attore: tutti i vincitori; Golden Globes 2026: tutti i vincitori della 83esima edizione.
Chalamet supera DiCaprio “Marty Supreme“ vola in Nord America - Dopo il primo Golden Globe domenica scorsa a Timothée Chalamet, Marty Supreme spodesta Una battaglia dopo l’altra al box ... quotidiano.net
I vincitori dei Golden Globes 2026 per i film e le serie tv: l’elenco completo di chi ha vinto - Come da pronostico, la 83ª edizione dei Golden Globes 2026 consacra Timothée Chalamet, che supera Leonardo DiCaprio. superguidatv.it
Golden Globes 2026, Timothée Chalamet supera DiCaprio e Clooney come miglior attore: tutti i vincitori - Una serata densa di grandi nomi quella dei “Golden Globes 2026”: tra titoli pluripremiati e il trionfo di Timothée Chalamet, la lista completa dei vincitori ... dilei.it
Ai Golden Globe 2026, Kylie Jenner e Timothée Chalamet sono riusciti a far sì che un semplice cartoncino da tavolo rubasse più attenzione del red carpet. Una targhetta virale con il nome “Kylie Jenner-Chalamet” ha scatenato voci di matrimonio o di fidanzam facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.