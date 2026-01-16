chalamet supera dicaprio marty supreme vola in nord america

Dopo il primo Golden Globe domenica scorsa a Timothée Chalamet, Marty Supreme spodesta Una battaglia dopo l’altra al box office nordamericano e tutto questo non solo grazie all’interpretazione sul grande schermo del protagonista nel ruolo di un ambizioso e carismatico giocatore di ping-pong negli anni ‘50, ma anche al genio nel marketing dimostrato dal trentenne attore nelle settimane che hanno preceduto e accompagnato il lancio della pellicola. Considerato il frontrunner in vista della notte delle stelle del 15 marzo, il film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio nei panni di un rivoluzionario invecchiato ha incassato finora in Nord America 71,6 milioni di dollari e un totale di oltre 200 milioni in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

