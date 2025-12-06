Timothée chalamet e josh safdie | marty supreme supera la ricerca della perfezione

l’uscita di Marty Supreme e l’obiettivo di grandezza di Timothée Chalamet e Josh Safdie. In un periodo in cui il mondo del cinema si prepara con entusiasmo all’arrivo di nuove produzioni, Marty Supreme, il film diretto e scritto da Josh Safdie, si distingue come un’anticipata promessa di successo. Con un debutto previsto per il 25 dicembre 2025, questa pellicola esplora tematiche di ambizione, crescita personale e autodistruzione attraverso il racconto di Marty Mauser, interpretato da Timothée Chalamet. La storia si sviluppa negli anni Cinquanta a New York, seguendo le imprese di un giovane promettente nel mondo del ping pong che si scontra con i propri limiti in un percorso da molti definito come una vera e propria corsa verso la gloria. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Timothée chalamet e josh safdie: marty supreme supera la ricerca della perfezione

