Aperta la camera ardente di Valentino Garavani a Roma | il feretro dello stilista arrivato in piazza Mignanelli

È stata aperta a Roma la camera ardente di Valentino Garavani, con il feretro arrivato in piazza Mignanelli. L’evento rappresenta un momento di raccoglimento e omaggio per lo stilista, figura di rilievo nel mondo della moda. La cerimonia si svolge in un’atmosfera di rispetto e sobrietà, consentendo ai presenti di rendere omaggio a uno dei protagonisti della moda italiana.

Oltre ai tanti i cronisti schierati, alcune persone si stanno già mettendo in coda per rendere omaggio allo stilista, che potrà essere salutato nella PM23 oggi e domani dalle 11 alle 18. Bandiera tricolore a mezz’asta esposta dal palazzo della fondazione. Deposti anche alcuni fiori in memoria dello stilista ai piedi dell’installazione posizionata al centro della piazza. Venerdì, infine, si terrà il funerale presso la chiesa Santa Maria degli angeli e dei martiri in piazza della Repubblica a Roma. Il feretro di Valentino Garavani è arrivata nella sede della fondazione di piazza Mignanelli a Roma, dove è stata allestita la camera ardente dello stilista.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Valentino, a Roma apre oggi la camera ardente dello stilistaOggi, 21 gennaio, presso PM23 in Piazza Mignanelli 23 a Roma, apre la camera ardente di Valentino Garavani, celebre stilista scomparso lunedì all’età di 93 anni.

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente a Roma a spazio PM23È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, alla veneranda età di 93 anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Valentino Garavani, funerali il 23 gennaio: camera ardente presso PM23 a Roma; Oggi la camera ardente per Valeria Fedeli in Campidoglio; Sito Istituzionale | Scomparsa Valeria Fedeli: camera ardente in Campidoglio; Partinico in lutto: aperta la camera ardente per Flavia Misuraca. Oggi l’ultimo saluto.

Valentino, la camera ardente oggi a Roma: resterà aperta fino a domani. Venerdì i funeraliValentino, la camera ardente sarà allestita mercoledì e giovedì in piazza Mignanelli, storica sede della maison a Roma. I funerali si terranno venerdì alle 11 ... ilmessaggero.it

Valentino, a Roma apre oggi la camera ardente dello stilistaSi apre oggi 21 gennaio presso PM23 in Piazza Mignanelli 23 a Roma la camera ardente dello stilista Valentino Garavani, morto lunedì all'età di 93 anni. Sarà ... lapresse.it

Domenica 18 Gennaio la camera ardente sarà aperta al pubblico dalle ore 11,00 facebook

Scomparsa Valeria Fedeli, camera ardente in Campidoglio domani 15/1, aperta al pubblico dalle 10 alle 18, mentre alle 12.30 è previsto un ricordo. info ow.ly/rCWu50XWEUS x.com