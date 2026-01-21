valentino a roma apre oggi la camera ardente dello stilista

Oggi, 21 gennaio, presso PM23 in Piazza Mignanelli 23 a Roma, apre la camera ardente di Valentino Garavani, celebre stilista scomparso lunedì all’età di 93 anni. L’evento rappresenta un’occasione per rendere omaggio a una figura di rilievo nel mondo della moda, in un luogo simbolico della capitale. La camera ardente resterà aperta fino a data da definirsi, permettendo ai cittadini e ai colleghi di salutarlo.

Si apre oggi 21 gennaio presso PM23 in Piazza Mignanelli 23 a Roma la camera ardente dello stilista Valentino Garavani, morto lunedì all'età di 93 anni. Sarà aperta sia oggi che domani, giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. Il funerale invece si terrà venerdì 23 gennaio alle 11 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 sempre a Roma.

