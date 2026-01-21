Nella puntata del 21 gennaio 2026 di Uomini e Donne, si è parlato di Magda e Arcangelo, mentre Federico Mastrostefano ha sorpreso tutti dichiarando di uscire esclusivamente con Lucia. Maria De Filippi ha creato qualche momento di imbarazzo tra i partecipanti, aggiungendo interesse alla puntata. Di seguito, un riepilogo degli eventi principali e delle novità più recenti sul programma.

Nella puntata del 21 gennaio 2026 di Uomini e Donne si è partiti da Magda e Arcangelo, per poi passare a Federico Mastrostefano, il quale ha spiazzato tutti ammettendo di uscire solo con una ragazza, ovvero, Lucia. Contrariamente a come è capitato di vedere fino ad ora, in Federico è apparsa una luce diversa, che ha spinto il pubblico a credere che, probabilmente, il cavaliere si sia preso una bella cotta. A seguire, poi, si è parlato anche di Trono Classico. Magda in imbarazzo, Federico innamorato di Lucia a Uomini e Donne?. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata da un blocco su Magda e Arcangelo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Maria De Filippi mette in imbarazzo Magda a UeD, Mastrostefano si è innamorato ?

Leggi anche: Gianni e Tina asfaltano Martina De Ioannon a UeD: scontro con Maria De Filippi

Leggi anche: Agnese De Pasquale contro Maria De Filippi a UeD: Federico è d’accordo con gli autori?

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: C'è Posta per Te, Maria De Filippi fa il colpaccio e mette faccia a faccia due ex storici. Uno è un pezzo da 90 della Rai; Perché non te ne vai una settimana?: ad Amici 25 Maria De Filippi rompe gli schemi e mette Valentina davanti a se stessa; Striscia la Notizia torna e mette a segno due colpacci: Maria de Filippi e Alessandro Del Piero, ecco cosa faranno. Le nuove veline e...; Le lacrime di Stefano De Martino a C'è posta per te per Chiara e Francesco: Sento di conoscere un po' vostro padre.

Amici, Maria De Filippi difende Opi e mette un freno ad Anna Pettinelli: cattedra a rischio?Ad Amici 25 il clima si fa sempre più elettrico. Con il serale ormai alle porte, la pressione sugli allievi è palpabile e le dinamiche interne alla scuola iniziano a mostrare ... leggo.it

Amici 25, meno spazio a Maria De Filippi: la decisione di Mediaset sul talentL’edizione 2025/2026 di Amici entra nella fase più delicata, ma a far discutere è soprattutto una novità di palinsesto. A partire da domenica 25 gennaio, il ... leggo.it

Milly Carlucci e Maria De Filippi, cosa sta per succedere tra Rai e Mediaset - facebook.com facebook

#Verissimo-Toffanin che boom, #MasterChefIt non scalda solo i fornelli. Mentre Maria De Filippi #amici25 e #zelig ... - Non solo #AscoltiTv la classifica dei programmi social x.com