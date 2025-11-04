Gianni e Tina asfaltano Martina De Ioannon a UeD | scontro con Maria De Filippi

Oggi a Uomini e Donne è andata in onda una puntata scoppiettante. Dopo aver pubblicizzato l’evento addirittura su Canale 5 con uno spot, è stato trasmesso lo scontro tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Il focus è stato soprattutto sulla ragazza, che è stata duramente attaccata dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Gli spasmodici tentativi di Maria De Filippi di tutelare a tutti i costi Martina, invece, non hanno fatto altro che acuire ancor di più l’ostilità dei due opinionisti, così come quella del pubblico da casa. Martina De Ioannon asfaltata a Uomini e Donne da Gianni Sperti e Tina Cipollari. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Gianni e Tina asfaltano Martina De Ioannon a UeD: scontro con Maria De Filippi

Approfondisci con queste news

Anticipazioni 03/11 Si parte da una discussione tra Martina e Ciro durante la quale intervengono Tina e Gianni contro l'ex tronista (molto duramente) ed erano tutti a favore di Ciro. Martina spiega che non si è presentata l'altra volta perchè lei e Ciro avevano gi - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e donne, Tina e Gianni duri con Martina: 'Gianmarco è un capriccio, lo lascerà' - Gli opinionisti hanno criticato aspramente Martina e hanno dubitato del suo sentimento nei confronti di Gianmarco ... Scrive it.blastingnews.com

Gianni Sperti e Tina Cipollari contro Martina De Ioannon a Uomini e Donne/ “Oggi doveva essere qui…” - Gianni Sperti e Tina Cipollari attaccano Martina De Ioannon a Uomini e Donne per la scelta di non presentarsi in studio per un confronto con Ciro. Secondo ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti attaccano Martina De Ioannon sul flirt con Gianmarco Steri, ecco le anticipazioni e le loro parole - Scopri le ultime su Martina e il suo comportamenti controversi a Uomini e Donne. Riporta mondotv24.it