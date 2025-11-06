Agnese De Pasquale contro Maria De Filippi a UeD | Federico è d’accordo con gli autori?

Tutto.tv | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Uomini e Donne sono state formulate delle accuse piuttosto pesanti da parte di Agnese De Pasquale contro Federico Mastrostefano e Maria De Filippi. Poi ci sono state delle discussioni accese e degli abbandoni. Ecco cosa è successo. Agnese sbotta contro Federico e Maria De Filippi a UeD. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco decisamente dinamico che ha riguardato Federico Mastrostefano. Il cavaliere è uscito con Agnese De Pasquale con cui, in un primo momento, si è trovato molto bene, al punto da tentare più volte un approccio fisico nei suoi riguardi. La dama, dal canto suo, inizialmente, lo ha respinto, ma poi si è lasciata andare un po’ di più, cosa che ha sortito in Federico un meccanismo inverso che lo ha spunto a raffreddarsi. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Agnese De Pasquale contro Maria De Filippi a UeD: Federico è d’accordo con gli autori?

