Maria Concetta Riina esce dal carcere obbligo di dimora a Corleone

Maria Concetta Riina, figlia del noto boss di Cosa Nostra Totò Riina, è stata autorizzata a lasciare il carcere con l'obbligo di dimora a Corleone. La decisione deriva dall'incidente probatorio disposto dal gip di Firenze, nell'ambito di un'indagine per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di imprenditori toscani.

