Maria Concetta Riina, figlia di Totò Riina, è stata autorizzata a uscire dal carcere e dovrà rispettare l’obbligo di dimora a Corleone. La decisione è stata presa dal gip di Firenze in seguito all’incidente probatorio riguardante lei e il marito, entrambi indagati per reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione. Questa misura si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.

Uscirà dal carcere Maria Concetta Riina, figlia del capo dei capi di Cosa Nostra. Lo ha deciso il gip di Firenze dopo l’incidente probatorio per la donna e il marito Antonino Ciavarello, entrambi indagati per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani. Per Riina è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Corleone, mentre Ciavarello resterà in carcere perché detenuto per altra causa. Lo scorso ottobre la Cassazione aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere per entrambi confermando la decisione del Tribunale del Riesame di Firenze che aveva accolto l’appello cautelare proposto dalla procura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Firenze, la figlia di Totò Riina esce dal carcere: obbligo di dimora a Corleone

Inchiesta estorsione con metodo mafioso: figlia di Riina lascia il carcere e va ad obbligo di dimoraMaria Concetta Riina, figlia del boss mafioso Totò Riina, è stata rimessa in libertà e sottoposta all'obbligo di dimora nel comune di Corleone, dopo l’incidente probatorio nel procedimento per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

