Mafia la figlia di Totò Riina esce dal carcere e torna a Corleone

Maria Concetta Riina, figlia di Totò Riina, è tornata a vivere a Corleone con l’obbligo di dimora. Lo scorso ottobre era stata arrestata insieme al marito, Antonino Ciavarello, nell’ambito di un’indagine della Dda di Firenze per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La sua presenza nella comunità sarà soggetta a controlli, in un contesto di attenzione sulle attività legate alle organizzazioni mafiose.

Maria Concetta Riina torna a Corleone dove avrà l'obbligo di dimora. La figlia di Totò Riina è stata arrestata lo scorso ottobre insieme al marito Antonino Ciavarello per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di due imprenditori toscani nell'ambito di un'indagine della Dda di Firenze. Ciavarello resterà in carcere perché detenuto per altra causa. Lo ha deciso il gip di Firenze al termine dell'incidente probatorio.

