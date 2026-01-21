Marco Magagna ucciso con una coltellata dalla fidanzata | perché per Stella Boggio non è stato chiesto l’ergastolo

L'articolo analizza il contesto e le ragioni dietro la richiesta di 14 anni di reclusione per Stella Boggio, accusata dell’omicidio di Marco Magagna. La valutazione si focalizza sulla natura della relazione, sulle caratteristiche dell’imputata e sui criteri legali che hanno portato a una pena inferiore all’ergastolo, evidenziando come le circostanze personali e il comportamento collaborativo abbiano influenzato la decisione del giudice.

Bovisio Masciago (Monza Brianza), 21 gennaio 2026 - Chiesti 14 anni di reclusione per "una relazione tossica con forti tensioni, incomprensioni, insulti, violenze a tratti reciproche" ma l'imputata "è giovane, madre di un bambino, incensurata, ha collaborato sin dall'inizio delle indagini rispondendo alle domande e non ha mai violato gli arresti domiciliar i" e quindi merita la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della relazione affettiva con la vittima che fa cadere la pena dell'ergastolo. Stella Boggio a processo per aver ucciso il compagno Marco Magagna: rischia l'ergastolo ma punta allo sconto di pena Il difficile rapporto e l’omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Uccise Marco Magagna con una coltellata al cuore: per Stella Boggio il pm chiede 14 anni di carcereIl pubblico ministero ha chiesto 14 anni di carcere per Stella Boggio, accusata di aver ucciso Marco Magagna con una coltellata al cuore durante una lite nella loro abitazione a Bovisio Masciago.

Uccise il compagno con una coltellata la cuore durante una lite: Stella Boggio potrebbe rischiare l’ergastoloMercoledì si terrà una nuova udienza nel processo che vede Stella Boggio, 34 anni, imputata per l’omicidio aggravato del suo compagno Marco Magagna, avvenuto a Bovisio Masciago.

Stella Boggio, il pm chiede 14 anni per l'omicidio di Marco Magagna: «Non fu legittima difesa». Il rapporto tossico e i messaggi di odioÈ passato poco più di un anno dall'omicidio di Marco Magagna, l'uomo ucciso con una coltellata al cuore nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2025 durante una lite ... msn.com

Uccise Marco Magagna con una coltellata al cuore: per Stella Boggio il pm chiede 14 anni di carcereLa 34enne ha ucciso il compagno la notte dell'Epifania del 2025 nella sua casa a Bovisio Masciago. L'accusa prevede la condanna all'ergastolo, ma la Procura vuole concederle le attenuanti generiche pr ... msn.com

Omicidio Marco Magagna, chiesti 14 anni per Stella Boggio: “Colpo volontario, non legittima difesa” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

