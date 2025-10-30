Halloween in Toscana tra castelli fantasmi e leggende senza tempo

Quando arriva l’autunno e le giornate si accorciano, la Toscana cambia atmosfera. Le colline immerse nella nebbia, i borghi in pietra e i castelli isolati diventano il palcoscenico ideale per raccontare leggende, misteri e storie di fantasmi che si tramandano da secoli. Un viaggio affascinante nella Toscana più oscura e suggestiva, dove la storia si confonde con il mito. Il fantasma di Matelda al Castello di Poppi. Tra le mura del Castello dei Conti Guidi, a Poppi, si racconta che si aggiri ancora lo spirito di Matelda, una giovane nobile del Trecento rinchiusa nelle segrete per le sue passioni proibite. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Agriturismo Barbadoro Toscana Costa degli Etruschi. Mike Chibante · Halloween Theme (Opening). Domani e venerdì giornate conclusive del nostro Halloween Festival. Da non perdere - facebook.com Vai su Facebook

#Halloween in #Toscana. Vivi la notte più spaventosa dell'anno nella #VillaReale di Marlia! L'#HalloweenCelebrationCarnival ti aspetta a pochi chilometri da #Capannori con oltre 450 artisti, show e concerti incredibili https://bit.ly/halloween_celebration… - X Vai su X

Halloween 2025 in Italia: eventi imperdibili e idee da brivido per festeggiare il 31 ottobre - Scopriamo dove andare e cosa fare per Halloween 2025 in Italia: borghi infestati, castelli leggenda, parchi a tema e feste spettrali da Nord a Sud. alfemminile.com scrive

In Toscana nel fine settimana di Halloween - Halloween Celebration a Borgo a Mozzano: a circa 20 minuti da Lucca, il borgo ospita il più grande evento di Halloween d'Italia. Secondo nove.firenze.it

Halloween in Toscana, tra borghi e leggende. Quanto costano le case nei luoghi più misteriosi? - it ha indagato i prezzi delle abitazioni nei luoghi più suggestivi d’Italia, che nascondono storie di streghe, fantasmi e atmosfere magiche ... Riporta lanazione.it