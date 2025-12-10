Pazienti rinati al Policlinico di Foggia | eseguiti 23 interventi in un anno nel nuovo ' Centro Trapianti di Rene'
Dopo la ristrutturazione post-pandemia, il Policlinico di Foggia riprende pienamente le sue attività nel nuovo 'Centro Trapianti di Rene'. In un anno, sono stati effettuati 23 interventi di trapianto renale, posizionando il centro tra i più attivi a livello nazionale e testimoniando un significativo progresso nel settore trapianti.
Al Policlinico di Foggia impiantato il primo cuore artificiale: sotto osservazione il paziente 68enne - «Le sue condizioni lasciavano prevedere un fine vita a breve, mentre l’impianto sicuramente prolungherà la sua vita e ne migliorerà la qualità di vita» Un cittadino foggiano, 68 anni, è il primo ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
