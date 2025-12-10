Pazienti rinati al Policlinico di Foggia | nel nuovo ' Centro Trapianti di Rene' eseguiti 23 interventi in un anno

Foggiatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Policlinico di Foggia celebra un importante traguardo con il ripristino completo del suo 'Centro Trapianti di Rene', dopo la ristrutturazione post-pandemia. In soli dodici mesi, sono stati eseguiti 23 interventi di trapianto renale, consolidando la posizione del centro tra i più attivi a livello nazionale e offrendo nuove speranze ai pazienti.

Il Centro riprende appieno la sua attività dopo la ristrutturazione post-pandemia e, in soli dodici mesi, ha portato a termine 23 interventi di trapianto renale: un risultato che — come sottolineato dai vertici — proietta Foggia tra i centri più attivi a livello nazionale. A rendere possibile. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Pazienti rinati al Policlinico di Foggia | eseguiti 23 interventi in un anno nel nuovo ' Centro Trapianti di Rene' - Zazoom Social News

pazienti rinati policlinico foggiaIl Centro Trapianti di Rene del Policlinico di Foggia celebra un anno di attività: 23 trapianti eseguiti - Il Centro Trapianti di Rene del Policlinico di Foggia celebra un anno di attività: 23 trapianti eseguiti. Lo riporta statoquotidiano.it

Al Policlinico di Foggia impiantato il primo cuore artificiale: sotto osservazione il paziente 68enne - «Le sue condizioni lasciavano prevedere un fine vita a breve, mentre l’impianto sicuramente prolungherà la sua vita e ne migliorerà la qualità di vita» Un cittadino foggiano, 68 anni, è il primo ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it