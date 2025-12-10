Pazienti rinati al Policlinico di Foggia | nel nuovo ' Centro Trapianti di Rene' eseguiti 23 interventi in un anno
Il Policlinico di Foggia celebra un importante traguardo con il ripristino completo del suo 'Centro Trapianti di Rene', dopo la ristrutturazione post-pandemia. In soli dodici mesi, sono stati eseguiti 23 interventi di trapianto renale, consolidando la posizione del centro tra i più attivi a livello nazionale e offrendo nuove speranze ai pazienti.
Il Centro riprende appieno la sua attività dopo la ristrutturazione post-pandemia e, in soli dodici mesi, ha portato a termine 23 interventi di trapianto renale: un risultato che — come sottolineato dai vertici — proietta Foggia tra i centri più attivi a livello nazionale. A rendere possibile. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
